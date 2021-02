The Flash saison 7 : Grant Gustin dévoile son nouveau corps et sa fierté de prendre soin de lui

Une évolution mentale importante

A travers un long message, Grant Gustin - bientôt papa pour la première fois, a donc précisé que cette évolution inattendue était également mentale et qu'il en avait réellement besoin pour continuer à avancer de la meilleure des façons. Dans un premier temps, l'acteur a ainsi souhaité rappeler son historique difficile avec lui-même, "Il y a environ 7 mois, j'ai enfin décidé de briser cette routine qui consistait à ne pas prendre soin de moi aussi bien qu'il l'aurait fallu. Comme vous le savez, je suis touché par l'anxiété et parfois la dépression depuis quasiment toujours. Ces 7-10 dernières années, j'ai obtenu un statut de figure publique et j'ai vu mon agenda se charger, ce qui n'a fait qu'accentuer cette anxiété. Ca a toujours eu un terrible effet sur mon appétit et ma motivation de façon générale."

Puis, dans un second temps, le super-héros du Arrowverse n'a pas caché son enthousiasme vis-à-vis de ce que ces derniers mois ont pu lui apprendre et apporter, "La Covid et le temps que cela m'a offert en solo m'ont beaucoup aidé dans cet objectif d'atteindre une meilleure version de moi-même. Cela signifie manger mieux (et plus), faire du sport, de la méditation, et être plus présent et heureux avec qui je suis."

Il en est conscient, il ne s'agit que d'un point de départ, "Je serai toujours 'en construction'", mais Grant Gustin s'avoue aujourd'hui heureux et soulagé d'avoir osé s'attaquer à ce problème, "Je suis fier de moi, d'avoir enfin avancé de la façon dont j'aurais aimé le faire il y a déjà longtemps, afin d'être mieux physiquement et mentalement. Pas seulement pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent."