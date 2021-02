Grant Gustin bientôt papa pour la première fois : sa femme Andrea LA Thoma est enceinte !

La petite famille de Grant Gustin et sa femme Andrea LA Thoma va bientôt s'agrandir ! Non pas avec un nouvel animal de compagnie (ils ont déjà 3 chiens), mais avec un petit bébé puisque la physiothérapeute est enceinte de leur premier enfant ! C'est sur les réseaux sociaux que le futur papa, l'acteur de The Flash, et sa chérie ont annoncé la grande nouvelle !