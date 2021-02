The Flash saison 7 : Diggle confirmé en Green Lantern lors de son futur passage dans la série ?

Cette année, la faute à l'épidémie de Covid-19, il n'y aura pas de gigantesques crossovers au sein du Arrowverse. Aussi, afin de contrer la déception des fans, les producteurs ont eu une idée : faire intervenir un personnage culte de cet univers dans ces nombreuses séries. De fait, c'est Diggle - le héros incarné par David Ramsey dans Arrow, qui débarquera prochainement dans un épisode de The Flash, de Supergirl, de Superman & Lois, de Batwoman et de Legends of Tomorrow.

Diggle préoccupé par un bouleversement

A l'heure actuelle, peu d'informations sont connues sur les raisons de ces différents voyages, mais Eric Wallace - le showrunner de The Flash, s'est tout de même confié sur ce qui nous attend dans sa série. Et sans surprise, cette apparition sera liée à la fameuse découverte de Diggle lors du final de Arrow (l'étrange boîte verte).

"La dernière fois que l'on a vu Diggle à la fin de Arrow, il faisait face à quelque chose d'inattendu qu'il devait gérer" a-t-il ainsi révélé auprès de TVLine, avant d'ajouter, "Donc là il va intervenir pour aider la Team Flash, tout en portant sur lui le poids de ce 'problème'. Et la question sera alors : comment va-t-il pouvoir aider l'équipe alors qu'il aura quelque chose de plus énorme à l'esprit. Et c'est de ça dont il s'agira".

Future confirmation en Green Lantern ?

Entre le "quelque chose d'énorme" en lien avec la boîte verte et le mot 'problème' mis en avant comme pour nous faire comprendre qu'il n'est pas à prendre au premier degré ici, le tout ajouté aux récentes déclarations de David Ramsey, il devient de plus en plus difficile de ne pas s'attendre à voir Diggle devenir officiellement le Green Lantern du Arrowverse.

Cela pourrait expliquer ses apparitions dans les autres séries (il pourrait se présenter officiellement, chercher de l'aide pour comprendre ce que sont réellement les Green Lantern, avertir tout le monde d'un danger imminent...) et cela pourrait permettre à la CW d'obtenir une nouvelle série de super-héros.

Cela ne reste qu'une théorie, d'autant plus que HBO Max préparerait déjà une série sur ce héros, mais on ne voit pas pourquoi Eric Wallace ne souhaite toujours pas la démentir si elle est réellement fausse...