The Flash saison 6 : Wally de retour avec de nouveaux pouvoirs ?

Dans quelques semaines, la saison 6 de The Flash accueillera un revenant : Wally West. Et pour son retour à Central City, le personnage de Keiynan Lonsdale surprendra les fans avec de nombreuses différences du côté de sa personnalité et de ses pouvoirs. Attention spoilers.