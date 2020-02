The Flash saison 6 : Allegra est-elle la nouvelle Jesse suite à la Crise ?

La seconde partie de la saison 6 de The Flash vient à peine de débuter aux USA, mais les scénaristes nous ont déjà offert un nouveau gros mystère. Non, on ne parle pas de la possible absence longue-durée de Cisco, mais de la relation entre Nash et Allegra. Après s'être subitement montré très attaché à la jeune femme, cette nouvelle version de Wells a en effet profité de l'épisode 10 pour dévoiler une photo prise aux côtés de l'héroïne incarnée par Kayla Compton.

Un gros mystère autour d'Allegra

S'agit-il réellement d'Allegra ? D'une autre version d'Allegra ? D'un simple sosie ? "C'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup, n'est-ce pas ? Mais elle apparaît aussi un petit peu différente" a révélé Eric Wallace - le showrunner, à TVLine, avant d'ajouter de façon mystérieuse, "Et qu'est-ce que ça signifie [une telle ressemblance] dans un monde post-Crisis ?"

Faut-il comprendre que la Allegra du début de saison n'est plus la même personne aujourd'hui suite aux conséquences de la Crise ? Dans ce cas, si sa personnalité a réellement fusionné avec une autre, pourquoi n'a-t-elle aucun souvenir précis de Nash ? Et d'ailleurs, se pourrait-il qu'Allegra soit finalement... une nouvelle version de Jesse ?

Une nouvelle Jesse ?

Si cette question peut surprendre, il faut savoir deux choses : premièrement, Eric Wallace est le premier à teaser une énorme révélation concernant Allegra : "C'est véritablement une grosse histoire. QUI est sur cette photo ? QUE signifie cette photo ? Et COMMENT cela va affecter la Team Flash ?"

Deuxièmement, Wally West - très attaché à Jesse par le passé, va prochainement revenir à Central City avec une information qui bouleversera tout le monde. Or, c'est peu dire qu'une telle réécriture génétique d'un personnage aurait de quoi faire trembler nos héros préférés.

Alors, Allegra = Jesse ? Rendez-vous ce mardi 11 février sur la CW pour le savoir...