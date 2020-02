The Flash saison 6 : départ d'un personnage culte de la série dans l'épisode 10 ?

Cisco part faire le tour du monde

L'épisode 10 de la saison 6 de The Flash, diffusé ce mardi 4 février aux USA, a permis de mettre en lumière certaines des conséquences de la récente Crise. Et parmi elles, il y a bien évidemment la création de cette nouvelle version de la Terre sur laquelle se retrouvent tous nos personnages, et qui a désormais ses nouvelles règles.

Aussi, afin d'aider la Team à ne jamais se laisser dépasser par les événements, Cisco a annoncé son intention de voyager à travers le monde afin de prendre note de tous les changements apportés et découvrir quelles pourraient être les futures menaces. Puis, avant de quitter ses amis, il a demandé à Nash Wells de prendre sa place à Star Labs et de veiller sur Central City.

Un départ définitif ou temporaire ?

De quoi comprendre que Cisco est parti pour de bon et pour longtemps ? Quand on se souvient des rumeurs de départ de Carlos Valdes - son interprète, l'an dernier, la question mérite d'être posée. Heureusement, Eric Wallace - le showrunner, s'est immédiatement montré rassurant sur le sujet.

"Oh, non non, il ne va nulle part" a-t-il ainsi assuré à TVLine. "Cisco part pour son aventure à travers le monde, mais il va revenir très rapidement." Puis, il l'a précisé, sa mission est d'une très haute importance pour la suite de la saison, "Les informations qu'il va apprendre vont aider la team à résoudre l'une des plus grosses problématiques qu'elle n'a encore jamais eu à résoudre. Et, sans vouloir vous spoiler, ça concernera notamment le retour d'un ancien méchant !"