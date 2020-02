The Flash saison 6 : un Wally très différent après la Crise, grosse conséquence pour Barry

La seconde partie de la saison 6 de The Flash s'annonce compliquée à vivre pour les héros. Tandis que les premiers épisodes les menaient à la Crise mise en scène dans le récent crossover au sein du Arrowverse, les prochains les verront faire face aux conséquences de celle-ci. Et d'après Eric Wallace (showrunner), interrogé par TVLine, Wally West - le demi-frère d'Iris et Kid Flash à ses heures perdes, sera l'une des personnes touchées par ces changements.

Le retour de Wally sera très important

Après avoir déclaré, "Wally va revenir dans l'un des épisodes pivots [le 14ème] de la mythologie de The Flash, et ça n'est pas un euphémisme", le showrunner a précisé dans quoi se retrouvera embarqué le personnage de Keiynan Lonsdale, "Il revient en une personne changée. Et la raison pour laquelle il revient, et comment ça implique Barry, ça va littéralement les changer tous les deux - ainsi que leurs pouvoirs".

Pourquoi ? Comment ? Faut-il s'inquiéter ? Bien évidemment, Eric Wallace n'a rien spécifié à ce sujet. Néanmoins, au micro d'EW cette fois, il a confié que la présence de Wally sera importante et nécessaire pour Barry : "Les vraies conséquences de la Crise sont encore à venir. C'est le coeur de notre histoire et le coeur de ce qui va amener Barry dans un voyage émotionnel pour lequel il n'est pas préparé. Et c'est ce que nous permet le retour de Keiynan en tant que Kid Flash. Il va être lié à ça et aider Barry à gérer les véritables conséquences".

On est probablement encore plus dans le flou après avoir lu cette interview qu'avant, mais on est également impatient de découvrir tout ça ! Vivement.