The Flash saison 6 : Wally (Kid Flash) bientôt de retour, nouveau visage pour un grand méchant

Retour d'un super-héros à Central City

Si jamais vous vous inquiétiez de ne plus jamais revoir Terre-1 (et les autres) après les événements survenus lors des trois premières parties du crossover Crisis on Infinite Earths au sein du Arrowverse, rassurez-vous, tout ira mieux en 2020. La preuve, The Flash reviendra l'an prochain avec la seconde partie de sa saison 6.

A ce sujet, bien loin des préoccupations des fans concernant l'affrontement entre les héros de la CW et l'Anti-Monitor qui prendra fin en janvier aux USA, Eric Wallace (le showrunner) a déjà promis à TVInsider qu'un personnage culte de sa série allait effectuer son grand retour à Central City d'ici quelques semaines : "Après avoir travaillé sur lui-même au Tibet, Wally - alias Kid Flash, va revenir aider la Team Flash afin de vaincre une menace familière... mais qui aura un tout nouveau visage".

Un Kid Flash 2.0

De quel vilain s'agira-t-il ? Pourquoi son visage sera-t-il différent ? Le mystère reste entier pour le moment, mais le retour d'un speedster n'est pas à exclure. Seule certitude à l'heure actuelle, le demi-frère d'Iris - que l'on quittait brisé après sa rupture avec Jesse et sa quête existentielle, reviendra métamorphosé lors de son apparition dans l'épisode 14.

"Ce qui est différent cette fois, c'est que Wally a grandi, en même temps que ses pouvoirs" a prévenu Eric Wallace. "Il ne sera pas le même Kid Flash que par le passé. Il s'agira d'une direction nouvelle, plus excitante pour ce personnage, avec un Wally qui - comme le reste de la team, fera face au monde post-Crisis".

On ne sait pas encore si Barry sera à ses côtés, mais on peut déjà s'attendre à quelques moments badass.