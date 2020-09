The Big Bang Theory : Sheldon, un homme heureux face au Covid ? Jim Parsons répond

Tandis que le monde entier va mal et vit en pleine dépression suite à l'épidémie de Covid-19, une seule personne semble particulièrement bien vivre cette situation. Son nom ? Sheldon Cooper. Et oui, on parle effectivement du personnage de la série The Big Bang Theory, comédie qui a pris fin l'an passé aux USA.

Un geek préparé pour cette épidémie

Invité de l'émission The Tonight Show, Jim Parsons - l'interprète du célèbre geek, a notamment révélé au sujet du pote de Leonard, "Il a toujours été fait pour ça. C'est un peu le moment qu'il a attendu toute sa vie". Entre la distanciation sociale imposée, l'obligation de porter un masque et de se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique ou encore l'importance de rester à la maison en quarantaine, Sheldon a en effet désormais tout pour être l'homme le plus heureux du monde.

"On a tourné un épisode où Sheldon possédait un Shelbot, un robot mécanique avec un écran dessus" a par ailleurs rappelé l'acteur, "Et ça c'était quand les gens pouvaient encore se regrouper. Donc je pense qu'il va très bien. Il a juste à sortir sa machine dehors et rester dans sa chambre".

Reste néanmoins à savoir si la cohabitation H-24 avec Amy lui est également supportable...