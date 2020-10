The Big Bang Theory : Raj ne manque pas du tout à Kunal Nayyar aujourd'hui

Terminée depuis plus d'un an maintenant, The Big Bang Theory continue toujours de fasciner le public. Mais alors que Kaley Cuoco (Penny) rêve déjà d'une réunion avec ses partenaires et que l'un des réalisateurs de la comédie imagine très bien de potentiels spin-off centrés sur certains personnages, Kunal Nayyar (Raj) semble avoir réussi à tourner la page.

Raj ne manque pas à Kunal Nayyar

Quelques jours après s'être confié sur la fin réservée à son personnage lors du dernier épisode de la saison 12, "Je trouve ça assez poignant que le personnage qui croit au véritable amour à ce point, soit celui qui, à la fin, ne l'a pas trouvé. C'est magnifique", le comédien a cette fois-ci révélé ne pas ressentir l'envie de le retrouver devant la caméra.

"Raj n'est désormais plus en moi" a-t-il ainsi confessé à Metro, qui l'interrogeait sur son rapport au célèbre pote d'Howard. Kunal Nayyar l'a en effet précisé, "Aujourd'hui, ça ne me manque plus vraiment de jouer ce personnage. Vous savez, je l'ai déjà joué pendant si longtemps". De quoi briser le coeur de nombreux fans.

Le comédien regrette l'ambiance du plateau

Cependant, l'acteur ne ferme pas totalement la porte à un retour de The Big Bang Theory dans le futur. Non pas qu'il souhaite découvrir la nouvelle vie de Raj, mais l'équipe et cette expérience lui manquent énormément, "Ca me manque d'être devant le public. Ce plateau, c'était l'un des rares endroits dans l'univers tout entier où j'avais l'impression d'être réellement libre d'être moi-même, sans influence extérieure."

Selon Kunal Nayyar, il ne s'est jamais senti aussi bien qu'au moment de tourner la série, "C'était un endroit sûr. Chaque jour passé sur le plateau, c'était comme être à la maison. Il n'y a pas que les acteurs qui me manquent, c'est toute l'équipe, tous les scénaristes. Tout. C'était un endroit si heureux !" On croise les doigts pour qu'il retrouve bientôt ce bonheur avec une saison 13 bonus...