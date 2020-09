The Big Bang Theory : une mauvaise fin pour Raj ? Kunal Nayyar donne son avis

Plus d'un an après la diffusion du final de The Big Bang Theory, Kunal Nayyar a accepté de revenir sur l'une des polémiques qui a entouré ce dernier épisode. A la surprise générale, alors que tous les autres héros ont eu le droit à une happy ending, Raj - son personnage, s'est finalement retrouvé seul, le coeur toujours brisé.

Une différence importante

Un choix créatif qui a déçu les fans, mais que comprend pourtant parfaitement le comédien. Auprès de Metro, Kunal Nayyar a en effet confié que c'était ce genre de décision qui différenciait cette comédie de tant d'autres, "Je trouve ça assez poignant que le personnage qui croit au véritable amour à ce point, soit celui qui, à la fin, ne l'a pas trouvé. C'est magnifique." Puis, l'acteur l'a ensuite précisé, "Ca n'a pas besoin d'être toujours très classique. C'est ce que j'aime avec cette série, ça n'a pas besoin de suivre la voie évidente."

Une histoire loin d'être terminée

Mais la raison qui lui permet principalement d'accepter cette fin mélancolique réservée à Raj dans la série, c'est qu'elle ne marque en réalité par la fin de son histoire. "Dans le monde de ces personnages, ils se lèvent le lendemain suivant et leur vie continue. Donc quelque part, ces gars continuent d'avoir une belle vie et de vivre des aventures" a-t-il notamment expliqué.

Kunal Nayyar l'a rappelé, il faut tout simplement penser à voir au-delà de ce dernier épisode, "C'était triste car on disait au revoir à la série, mais leur vie à eux continue depuis." Et qui sait, peut-être que Raj en a profité pour trouver quelqu'un...