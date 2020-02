The Big Bang Theory : la fin de la série ? Kunal Nayyar (Raj) n'a pas encore tourné la page

Très belle fin pour la comédie

C'est ce samedi 1er février que NRJ 12 a débuté la diffusion de la saison 12 de The Big Bang Theory, qui est également la dernière de la série. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la fin, Kunal Nayyar - l'interprète de Raj, a une bonne nouvelle : elle fera votre bonheur.

Au micro de Télé Loisirs, le comédien a en effet révélé avoir adoré la conclusion écrite pour tous les personnages : "J'ai essayé de ne pas imaginer [la fin avant] car je voulais être surpris. Et je n'ai pas été déçu ! Les deux derniers épisodes sont parfaits. J'ai lu le scénario comme un fan moi-même." Toutefois, Kunal Nayyar l'a ensuite précisé, il n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes devant le scénario : "C'était très émouvant. C'était difficile, triste, mais c'était aussi beau et poétique." Autrement dit, préparez vos mouchoirs.

Une page qui n'est pas encore tournée

A ce sujet, il a également avoué avoir vécu un dernier jour extrêmement compliqué sur les plateaux de tournage : "[Après le clap de fin] j'ai marché vers ma loge. Et à chaque pas, je pensais aux derniers mots que j'avais prononcés en tant que Raj. J'étais submergé par l'émotion. Car j'ai réalisé que c'était vraiment la fin. J'ai commencé à pleurer."

Plus étonnant, là où ses collègues ont déjà trouvé de nouveaux projets, lui n'aurait pas encore réussi à tourner la page : "Je n'ai pas encore fini de dire au-revoir à Raj et aux autres personnages. Cela va me prendre du temps..." Alors non, il ne souhaite pas un retour de la série, "Non, [Raj ne lui manque pas]", mais il aimerait retrouver ses ex-partenaires, "ce qui me manque, ce sont mes amis, le plateau, la famille que nous avons créée tous ensemble."

Des débuts difficiles sur la série

La fin d'une belle aventure difficile à digérer donc, même si celle-ci n'a pas toujours été simple pour l'acteur. Interrogé sur la chose la plus compliquée qu'il a eu à faire/jouer durant son temps sur The Big Bang Theory, Kunal Nayyar est revenu sur les premiers pas de son personnage : "Les premières saisons, Raj ne parlait pas en présence des femmes. Du coup, mon jeu d'acteur devait passer par mes expressions et mon langage corporel. Parfois, je ne disais pas un mot pendant toute une scène... Je devais délivrer ma seule réplique quand les femmes sortaient."

Heureusement, Raj a découvert l'alcool et sa vie a changé à tout jamais.