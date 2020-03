The 100 saison 7 : nouveaux acteurs, destin d'Octavia... tout ce qu'il faut savoir

Comme Vampire Diaries, Riverdale ou encore Grey's Anatomy , The 100 a le droit à son spin-off qui se déroulera 97 avant l'apocalypse nucléaire et qui mettra en avant "une bande de survivants " : les 3 premiers acteurs ont d'ailleurs été dévoilés. En attendant, les fans se préparent à dire adieu aux autres survivants, Raven, Murphy, Clarke, Bellamy, Octavia et le reste puisque la saison 7 de The 100, composée de 16 épisodes au lieu de 13, sera la dernière. Que nous réserve l'ultime saison ?

Octavia vraiment morte ?

La question qu'on se pose tous depuis la fin de la saison 6 est : Octavia est-elle vraiment morte ? Dans le dernier épisode, elle se fait poignarder par Hope, la fille de Dioyza, et disparaît mystérieusement. Son destin reste encore flou, mais on sait déjà que son interprète Marie Avgeropoulos sera bien présente dans la saison 7 : "Je ne veux pas teaser son destin car nous allons expliquer ce qui lui arrive. Qu'elle soit vivante ou morte, Marie est incroyable et je peux affirmer en toute sécurité que nous n'avons pas fini avec elle", explique Jason Rothenberg, le showrunner, à Entertainment Weekly.

Un Bellamy plus déterminé que jamais

De son côté, Bellamy va tout faire pour retrouver sa soeur, ce sera son principal objectif : "Il est définitivement en mission pour découvrir ce qui est arrivé à sa soeur, où elle se trouve et si elle est encore en vie. Cela le conduira certainement à aller de l'avant. (...) Il doit savoir où elle est allée et ce qui lui est arrivé", confie toujours Jason Rothenberg à Hypable. Espérons qu'il réussisse à la retrouver !

Deux nouveaux acteurs

Tandis que Shelby Flannery (Hope) a été promue régulière pour la saison 7, deux nouveaux acteurs rejoignent la série de la CW : Alaina Huffman (Smallville et Supernatural) et Chad Rook (La Planète des Singes). L'actrice jouera le rôle de Nikki, une braqueuse de banque badass, et l'acteur se glissera dans la peau de Hatch.

Un rôle important pour Hope

La nouvelle saison de The 100 nous éclairera sur le mystère autour de Hope : pourquoi a-t-elle désormais 20 ans alors que quelques jours auparavant, elle n'était qu'un foetus ? "Cette révélation sur Hope est évidemment époustouflante. Le fait que Hope ait maintenant vingt ans, alors qu'elle était foetus il y a trois jours, commence à laisser croire que l'anomalie a des répercussions sur notre avenir", raconte le showrunner avant de préciser qu'elle "aura un rôle important".

Clarke endeuillée

Si Bellamy mettra tout en place pour sauver sa soeur Octavia, Clarke, elle, devra toujours gérer la mort de sa mère Abby (Paige Turco) : "Clarke fait face à la mort de sa mère, elle fait face au fait qu'elle a dû faire cette chose horrible en faisant flotter le corps de sa mère, et nous en verrons bien les conséquences émotionnelles qui suivront Clarke dans la prochaine saison et devenir sa colonne vertébrale. Elle se dira "je ne vais pas perdre quelqu'un d'autre que j'aime'."

Un happy ending ?

Depuis le début de The 100, les personnages n'ont jamais été épargnés. Le seront-ils dans la saison 7 ? "Une fin heureuse ? Je dirais que ce sera probablement notre version d'une fin heureuse, que diriez-vous de ça? La fin d'une histoire est toujours le but de l'histoire, la morale de l'histoire. Nous n'avons pas encore révélé la morale de l'histoire, mais elle le sera dans la saison 7", raconte Jason Rothenberg.