Taraji P. Henson (Empire) en dépression à cause du Covid-19, l'actrice a pensé à se suicider

Taraji P. Henson, que l'on a récemment pu voir dans les séries Empire ou Person of Interest et au cinéma dans les films Les figures de l'ombre et Ce que veulent les hommes, est actuellement à la tête d'une émission intitulée "Peace of Mind" diffusée sur Facebook Watch. Récemment, à l'occasion du 4ème numéro de ce nouveau programme, la comédienne a profité de la présence du Dr LaShonda Green - une psychologue, pour faire une étonnante confession.

Taraji P. Henson touchée par la dépression à cause du Covid-19

Là où Taraji P. Henson semble mener une belle vie en apparence, l'actrice nommée aux Oscars - et bientôt à la tête d'un spin-off d'Empire, a confessé avoir au contraire énormément souffert ces derniers mois, la faute à l'épidémie de Covid-19 et les confinements mis en place aux USA, mêlés à ses problèmes personnels (elle s'est récemment séparée de son fiancé).

Aussi, coincée dans cet isolement et éloignée de nombreux projets professionnels, Taraji P. Henson s'est retrouvée dans une position inattendue, "Il y a un moment... J'étais vraiment au fond. Pendant quelques jours, je n'arrivais plus à sortir du lit. Rien ne m'intéressait." Un comportement inhabituel de sa part, "ça ne me ressemblait pas", qui a failli la voir commettre l'irréparable.

L'actrice a pensé au suicide

"Je venais d'acheter une arme peu de temps auparavant. Elle est dans un coffre" a-t-elle dévoilé, "Soudain, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. J'ai commencé à me dire, 'Je pourrais la récupérer et juste en terminer avec tout ça'. Je voulais vraiment que ça s'arrête". Cette pensée était même si profondément ancrée en elle que l'idée de briser le coeur de son fils n'arrivait pas à lui faire changer d'avis, "Je pensais, 'Il est grand maintenant, il s'en remettra'".

Finalement, Taraji P. Henson a eu la force de parler de son état à l'une de ses amies, qui s'inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles, et elle a pu progressivement reprendre sa vie en main. Face à cette révélation, la Dr LaShonda Green a révélé qu'il était "tout à fait normal de se sentir seul" et dépassé dans de telles situations, et qu'il n'y avait "aucune honte" à avoir. L'important est de réussir à trouver la force d'en parler afin de trouver des solutions.

En cas de pensées suicidaires et de situations de mal-être, n'hésitez pas à vous rendre sur le site infosuicide.org qui vous redirigera vers les plateformes compétentes pour vous aider.