Superman Noir : Michael B. Jordan prépare une série très spéciale pour HBO Max

On ne sait toujours pas si Henry Cavill reprendra un jour son rôle de Clark Kent dans un nouveau film Superman au sein du DCEU, mais cette incertitude ne devrait pas empêcher HBO Max (qui appartient à Warner Bros) de continuer à explorer l'univers du super-héros. Ainsi, à en croire les informations de Collider, c'est un projet autour d'un Black Superman qui serait actuellement en préparation.

Un projet Superman Noir en préparation

D'après le site américain, Michael B. Jordan - à travers sa société de production Outlier Society, serait en train de développer son propre projet Superman pour la nouvelle plateforme de streaming. Toutefois, attention, celui-ci ne serait pas centré sur une nouvelle adaptation des aventures Kal-El.

Au contraire, c'est bien le célèbre personnage Val-Zod - introduit dans la saga Earth Two en 2014 (DC Comics), qui devrait être au centre de cette histoire. De qui s'agit-il ? Dans les comics, qui se déroulent dans un monde parallèle à celui que l'on connait, Val-Zod - héros noir, est présenté comme l'un des rares Kryptoniens à avoir survécu à l'explosion de la planète en compagnie de Kara et Kal-El.

Durant son voyage à l'aide de sa capsule, ses parents - à travers un enregistrement, lui apprennent à être pacifiste. Arrivé sur Terre, il est recueilli par un homme qui le cache du reste du monde. Néanmoins, il est rapidement découvert par les Wonders (nouvelle version de la Justice League) qui vont tout faire, à l'aide de Lois Lane, pour le convaincre de se battre contre... un Superman victime d'un lavage de cerveau.

Qui pour incarner le héros ?

A l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est cette histoire ultra intense et badass qui sera adaptée à l'écran - le scénario serait toujours en cours d'écriture, mais il semblerait que ce projet ne soit pas pensé pour faire de l'ombre au Superman du DCEU. Si Warner a déjà lancé des projets extérieurs à sa franchise (Joker avec Joaquin Phoenix, le futur film Batman avec Robert Pattinson), celui-ci serait en réalité pensé pour être... une mini-série. Le nombre d'épisodes est encore inconnu.

De même, on ne sait pas encore si Michael B. Jordan - qui en sera le producteur, se glissera également dans la peau de Val-Zod. Après tout, même si l'acteur n'a jamais caché son ambition vis-à-vis d'un tel super-héros, il est aussi connu pour son rôle de Killmonger dans Black Panther (Marvel) et ne serait d'ailleurs pas contre l'idée de retrouver son personnage dans un nouveau film. Or, il est difficile de l'imaginer jongler entre deux rôles aussi importants pour deux sociétés concurrentes...

Un autre film déjà en projet

Enfin, pour l'anecdote, sachez que Warner Bros et DC seraient également en train de travailler avec Bad Robot (J.J. Abrams) sur la production d'un film Superman centré sur... un Clark Kent noir. Un projet que Michael B. Jordan a longtemps refusé car, selon les rumeurs, il ne serait pas à l'aise avec l'idée de changer la couleur d'un héros emblématique des comics, alors même qu'il existe déjà de véritables Superman Noirs différents dans cet univers, à l'instar de Val-Zod, qui ne demandent qu'à être adaptés.