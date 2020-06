Superman : Henry Cavill bientôt remplacé ? L'acteur refuse d'abandonner son rôle

Le choix de Warner Bros de recruter un nouvel acteur (Robert Pattinson en lieu et place de Ben Affleck) afin d'incarner un nouveau Batman au cinéma marque-t-il la fin du DCEU ? Rien n'est moins sûr. Cette année, c'est Wonder Woman 2 qui débarquera au cinéma, tandis que Suicide Squad 2 a déjà débuté son tournage et que Aquaman / Shazam attendent tous les deux la production de nouvelles aventures solo. Surtout, Henry Cavill l'a confié, il n'a aucunement l'intention d'abandonner son rôle de Superman.

Henry Cavill aime ce personnage

Cette semaine, Variety a en effet organisé une nouvelle rencontre "Actors on Actors" qui a permis à Patrick Stewart d'interroger la star de The Witcher sur la suite de sa carrière. Et comme à chaque fois, Henry Cavill s'est montré très attaché à ce personnage iconique, "J'ai toujours été fan de Superman. Avec un personnage comme lui, il est impossible de s'en détacher. Il devient une partie de ce que vous êtes publiquement. Quand vous rencontrez des enfants, ils ne vous voient pas forcément en tant qu'acteur, mais en tant que Superman." Une situation qui pourrait être difficile à vivre pour certains, mais qu'il embrasse à bras ouverts, "Il y a donc des responsabilités qui viennent avec ce personnage, car il est incroyable. Et ce sont des responsabilités que je suis heureux d'avoir et j'espère que je pourrais continuer à incarner encore plus souvent Superman dans les années à venir".

Une meilleure personne grâce à ce rôle

Puis, afin de prouver au studio qu'il est l'acteur idéal pour ce rôle et qu'il n'est donc pas nécessaire de vouloir lui offrir une nouvelle version (ce que J.J. Abrams aimerait pourtant faire), Henry Cavill a déclaré, "ce rôle m'a permis d'en apprendre énormément sur moi-même". A en croire le comédien, il est devenu une meilleure personne, plus fidèle à ce personnage emblématique de DC, justement grâce à ce rôle, "Superman est si bon, si gentil. Quand vous commencez à vous comparer à lui, parce que vous l'incarnez, vous commencez forcément par faire votre introspection. 'Suis-je une bonne personne ? Suis-je assez bien pour jouer ce personnage ?' Et si vous commencez à entendre des murmures qui vous disent le contraire, vous ajustez et vous faites tout pour vous améliorer. Je pense que c'est tout ce que l'on peut faire dans la vie".

Oui, c'est un fait, Henry Cavill est LE Superman dont on a besoin. On croise les doigts pour le retrouver au cinéma.