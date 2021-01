Studio Ghibli : nouvelles infos sur Comment vivez-vous ?, le prochain film de Hayao Miyazaki

Le nouveau projet de Hayao Miyazaki

Non, Hayao Miyazaki n'est toujours pas parti à la retraite. Malgré ses 80 ans et alors que son dernier film (Le vent se lève) remonte déjà à 2013, le réalisateur travaille toujours et a même un nouveau projet en cours depuis plusieurs années maintenant. Intitulé Comment vivez-vous ?, ce film sera l'adaptation d'une nouvelle de Yoshino Genzaburo (1937) et suivra l'histoire d'un jeune garçon contraint de vivre avec son oncle suite à la mort de son père.

Malheureusement, il faudra faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir le découvrir au cinéma. Rien à voir avec la crise sanitaire du Covid-19 qui oblige les salles à fermer, Hayao Miyazaki souhaite simplement prendre son temps avec ce nouveau long-métrage d'animation.

Une production a un rythme particulier

Là où le papa du studio Ghibli avait jusque-là pour habitude de s'accorder 4 à 5 années pour terminer un film, il souhaiterait cette fois étendre ce délais. C'est en effet ce que vient de confier Goro Miyazaki, son fils et réalisateur du film Aya et la sorcière, à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères d'Allociné.

"La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on ignore quand le film sera terminé. Ça reste le grand mystère" a dans un premier temps déclaré Goro Miyazaki, avant de rappeler avec justesse, "Mon père a eu 80 ans il y a quelques jours et il travaille sans se hâter, à son rythme. Il évite de se mettre des pressions inutiles."

Toutefois, à en croire ses propos, l'attente sera amplement récompensée lorsque le film sortira. Selon lui, Hayao Miyazaki nous en mettra une nouvelle fois plein les yeux et nous fera voyager comme il sait si bien le faire, "Ce que je peux vous dire, du peu que j'ai vu des images du film, c'est que je suis très frappé de voir à quel point, même à cet âge-là, il conserve une imagination et une richesse flamboyante. Son énergie créative reste toujours aussi impressionnante."

Rendez-vous en 2023

Et à la question "à quel moment peut-on alors espérer découvrir ce film ?", la réponse est simple : pas avant 2023. Dans un entretien accordé à EW en juin dernier, Toshio Suzuki - l'un des fondateurs du studio Ghibli, confiait notamment : "Nous ne sommes capables de sortir qu'une seule minute d'animation par mois. Ça signifie qu'en une année, nous n'avons l'équivalent que de 12 minutes de film. Actuellement, comme cela fait 3 ans que nous travaillons dessus, nous avons seulement terminé 36 minutes. On espère donc pouvoir le terminer dans les trois prochaines années".

2021 vient à peine de débuter et on a déjà hâte que cette année se termine...