Aya et la Sorcière : le Studio Ghibli dévoile des images de son film en 3D... et ça fait débat

En 35 ans d'existence, le Studio Ghibli a produit 22 longs métrages parmi lesquels on retrouve les cultissimes Mon voisin Totoro, Le tombeau des lucioles ou encore Le Château dans le ciel, tous disponibles sur Netflix. Si le prochain film signé Hayao Miyazaki n'arrivera pas avant longtemps, son fils, lui, présentera à la fin de l'année son tout nouveau long-métrage. Après Les Contes de Terremer et La Colline aux coquelicots, il s'apprête à nous surprendre... mais pas forcément dans le bon sens.

Aya et la Sorcière se dévoile

Pour son prochain film intitulé Aya et la Sorcière, le fils de Hayao Miyazaki adapte le roman Eawig and the Witch écrit par Diana Wynne Jones, également auteure du livre Le Château de Hurle qui avait inspiré Le Château ambulant. Il y raconte l'histoire d'Aya, une orpheline recueillie par un couple de sorciers. Un film inédit dans l'histoire du Studio Ghibli puisqu'il a été réalisé à l'ordinateur via une animation 3D. Du coup, forcément, les premières images sont très loin du style traditionnel du célèbre studio. La preuve :