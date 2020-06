Studio Ghibli : pourquoi le nouveau film d'Hayao Miyazaki ne sortira pas avant très longtemps

En 2013, Hayao Miyazaki - le papa du Studio Ghibli derrière des films comme Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro ou encore Le Voyage de Chihiro, prenait une retraite bien méritée. Pourtant, 3 ans seulement après cette annonce, le réalisateur révélait avoir finalement changé d'avis et avoir débuté la production d'un nouveau long-métrage intitulé Comment vivez-vous ?

Un projet très long à mettre en place

Une bonne nouvelle ? Oui, mais il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir la célébrer au cinéma. Lors d'un passionnant entretien accordée à EW, Toshio Suzuki - l'un des fondateurs du studio Ghibli, a en effet révélé que ce projet avançait à son propre rythme.

Malgré des moyens désormais plus conséquents aujourd'hui qu'à une certaine époque, "Pour le nouveau film sur lequel travaille Miyazaki, nous avons 60 animateurs en poste" a rappelé Suzuki, en comparaison avec l'équipe de 8 personnes pour Mon voisin Totoro sorti en 1988, la précision apportée au moindre détail empêcherait la production d'égaler les délais de certains studios Hollywoodiens, "Nous ne sommes capables de sortir qu'une seule minute d'animation par mois. Ça signifie qu'en une année, nous n'avons l'équivalent que de 12 minutes de film. Actuellement, comme cela fait 3 ans que nous travaillons dessus, nous avons seulement terminé 36 minutes." De fait, le producteur l'a précisé sans détour, "On espère donc pouvoir le terminer dans les trois prochaines années". On vous l'avait dit, il faudra être patient.

Un travail toujours soigné

Une déclaration qui pourrait en décevoir certains, mais qui vient surtout nous rassurer sur un point. Même aujourd'hui, Hayao Miyazaki n'a aucune intention de changer son style. Là où de plus en plus de films d'animation sont créés par ordinateur, les dessins à la main semblent rester la priorité du créatif, "Ce qui est unique dans les films Ghibli, c'est cette ambiance de réminiscence. Quand vous tentez d'approcher ça avec une animation générée par ordinateur, cela va immédiatement apparaître comme nouveau et perdre ce sentiment de chaleur et bien-être que le film est censé avoir. L'animation à la main apporte vraiment ça. La technique de l'animation se connecte avec ce que raconte l'histoire".

Avec Ghibli et Miyazaki, ce que l'on perd en temps on le gagne en qualité. Et c'est le principal.