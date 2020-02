Studio Ghibli : un parc d'attractions inspiré des films japonais va ouvrir au Japon

Un parc inspiré des films du studio Ghibli va ouvrir

En France, on aura bientôt un parc d'attractions sur le thème de la BD (qui ouvrira en 2023 près d'Angoulême). Au Japon, c'est un parc d'attractions inspiré des oeuvres du studio Ghibli qui est en préparation. Les studios d'animation cofondés par Hayao Miyazaki et Isao Takahata sont notamment à l'origine de films tels que Le Château Ambulant, Mon Voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Les Contes de Terremer ou encore Kiki la petite sorcière.

L'univers fantastique et poétique du studio Ghibli sera donc transposé dans un parc d'attractions qui devrait ouvrir ses portes en 2022. Il se situera dans la préfecture de Aichi, près de Nagoya au pays du soleil levant. L'occasion de se replonger dans les oeuvres lyriques du célèbre studio nippon.

Il ne devrait pas y avoir de sensations fortes, ce sera surtout une immersion. A noter que comme les idées engagées pour l'environnement de Hayao Miyazaki, ce lieu de divertissement sera respectueux de la faune et de la flore, c'est le parc qui s'adaptera à la nature et non l'inverse.