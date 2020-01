Un parc d'attractions autour de l'univers de la BD va ouvrir en France

Un parc d'attractions autour de la BD va ouvrir

Entre Disneyland Paris qui s'agrandit, le Parc Astérix qui a fêté ses 30 ans ou encore Nigloland, les parcs d'attractions continuent de se réinventer parce qu'ils attirent beaucoup de monde. Et ça tombe bien, parce qu'un tout nouveau parc d'attractions va ouvrir ses portes en France. Ce mercredi 29 janvier 2020, juste avant le coup d'envoi officiel du festival de la BD d'Angoulême, ce projet inédit qui sera inspiré de plusieurs bandes-dessinées a été confirmé comme l'a relayé la Charente Libre.

Ce parc d'attractions dédié à la BD se situera non loin d'Angoulême, en Charente sur un ancien site de Lafarge près de La Couronne. Quelle sera sa date d'ouverture ? Il devrait voir le jour en janvier 2023, à l'occasion des 50 ans du Festival de la BD. Sud Ouest a précisé son nom : Imagiland. Quant aux attractions, elles seront inspirées de personnages de Media Participations comme Gaston Lagaffe, Blake et Mortimer, Boule et Bill, Marsupilami, Valerian, Léonard ou encore Yakari.