Stromae : abdos et gros pecs, ces images du chanteur ultra musclé dans une télé-réalité font halluciner tout le monde

"Choquée Stromae dans une télé réalité ?", "Je pense que c'est pour un clip", "J'espère que c'est pour un clip parce que là, il descend dans mon estime sinon"... Les images partagées façon "oups, ça a fuité" ont fait leur petit effet. Il faut dire qu'elles ont circulé sur de nombreux comptes bien suivis, à l'image de ceux de Magali Berdah, entre deux procès contre Booba, et toute sa team de candidats/influenceurs, Giuseppa en tête.

Sur ces photos et vidéos, on découvre un Stromae métamorphosé, chemise stylée ouverte et maillot de bain au bord d'une piscine, entouré de filles et mecs qui cochent parfaitement les cases du cliché de candidat de télé-réalité. S'agit-il d'un sosie ? Difficile à croire quand on voit que le compte de Stromae est bien mentionné à chaque fois. Les comptes fans du chanteur belge jouent eux aussi le jeu.