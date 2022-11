Stranger Things saison 5 : un personnage mort de retour ? Même Millie Bobby Brown valide la théorie des fans

Après une très longue attente (pas merci le Covid), Stranger Things a doublement fait son retour en 2022 avec la partie 1 et la partie 2 de sa saison 4. Les derniers épisodes ont été mis en ligne en juillet dernier et depuis, les fans partagent leurs meilleures théories sur la suite sur les réseaux. Il faut dire que la saison 5 de la série s'annonce très spéciale puisqu'il s'agira de la dernière de la série (des spin-offs sont aussi en préparation). Le tournage de la suite n'a pas encore commencé mais les fans s'accrochent toujours à une théorie sur un grand retour.

Cette théorie des fans sur le retour d'Eddie

Dans la saison 4 de Stranger Things, on a craqué pour le personnage d'Eddie Munson, joué par Joseph Quinn. Le lycéen se retrouvait accusé du meurtre de Chrissy et rejoignait les ados de Hawkins dans la lutte contre Vecna. Une lutte qui s'est mal terminée pour lui : il se sacrifiait pour sauver Dustin (Gaten Matarazzo) et mourrait. A moins que...

Depuis la sortie des épisodes, les fans sont en effet persuadés qu'Eddie n'est pas vraiment mort et qu'il reviendra dans la saison 5. Comment ? Cette théorie part d'une scène où le groupe joue à Donjons & Dragons et qui, selon les fans, aurait prédit la fin du combat entre Eleven et Vecna. Sauf que dans la scène en question, il est dit que Vecna est en fait tué par Kas qui, dans le jeu, est un vampire. Certains pensent donc que le combat contre Vecna n'est pas terminé... et qu'Eddie pourrait devenir Kas dans la suite. Sur Reddit, un fan précise que les frères Duffer (les créateurs de la série) ont précisé que la morsure d'une chauve-souris de l'Upside Down n'est pas mortelle. Selon lui, ces morsures vont provoquer la transformation d'Eddie qui aura un rôle déterminant pour se débarrasser définitivement de Vecna dans la saison 5.

Millie Bobby Brown valide l'idée

Une idée qui est même validée par Millie Bobby Brown ! Lors de l'avant-première d'Enola Holmes 2, actuellement disponible sur Netflix, l'actrice a confié à Entertainment Tonight que cette idée était "une bonne théorie". Mais ne dites pas qu'elle a spoilé : l'interprète d'Eleven assure ne rien savoir sur la suite ! "Ils ne me disent rien. Vous pourriez même fouiller mon portable, ils ne m'envoient jamais de messages. Ils ne disent rien car ils savent que je parle avec des gens comme vous et ils savent que je vais tout dévoiler" s'est amusée l'actrice.

Après la sortie de la saison 4 de Stranger Things, Millie Bobby Brown avait expliqué qu'elle trouvait que trop peu de personnages étaient morts dans la série et qu'elle avait proposé une fin triste aux créateurs, chose qui lui a été refusée ! L'actrice avoue quand même avoir du mal à vivre certains départs comme ceux de Dacre Montgomery (Billy) et de Matthew Modine (Papa) et a confié qu'elle espérait... la mort d'Eleven. Bonne ambiance !