Stranger Things saison 5 : 3 théories folles (et une que vous allez détester) sur la fin de la série

"Et à la fin, tout était faux"

Si on vous invite fortement à découvrir cette théorie sur le possible rôle que pourrait jouer Eddie dans la saison 5 (oui oui, vous avez bien lu), on a décidé de terminer cet article avec la théorie la plus nulle, la plus clichée et la plus pétée possible qui ferait rager plus d'un fan. Vous êtes prêts ?

Selon une fan, toute l'intrigue de Stranger Things... n'existerait pas. Alors que les héros/vilains ont soit les noms, soit les caractéristiques de personnages de l'univers issus de Donjons et Dragons, cette internaute est persuadée que la fin de la série nous permettra de découvrir que tout ce que l'on a suivi depuis le début n'était rien d'autre qu'une partie jouée par Dustin, Will, Mike et Lucas, avec un univers légèrement revisité.

Cela signifierait donc que tous les morts ne le seraient pas vraiment (Youpi !), mais ça voudrait aussi dire une chose très importante : Eleven n'existerait pas, il s'agirait simplement d'une création de la bande pour le jeu. Et bizarrement, on a du mal à y croire.