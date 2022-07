Stranger Things saison 5 : une théorie totalement folle laisse espérer le retour du personnage mort

On imagine que le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things a dû faire plaisir à Millie Bobby Brown. Alors que la comédienne a récemment réclamé une ambiance sadique à la Game of Thrones pour la série de Netflix, le grand final de cette année a mis en scène la mort bouleversante et héroïque de Eddie.

Un retour d'Eddie possible ?

Une mort horrible qui a brisé le coeur de tous les fans, mais également de Joseph Quinn, son interprète. L'acteur l'a d'ailleurs confié, sa porte est déjà ouverte à un retour à l'écran et il espère que les créateurs permettront d'améliorer la fin de son personnage. Après tout, celui-ci est toujours vu comme un meurtrier à Hawkins et le responsable du "tremblement de terre" qui a frappé la ville.

Bonne nouvelle pour le public et pour le comédien, la théorie du moment laisse justement entendre que Eddie pourrait effectivement faire partie des nouveaux épisodes qui composeront la saison 5. Comment ? Grâce à une résurrection aussi inattendue qu'excitante.

La folle théorie du moment

Souvenez-vous, dans l'épisode 1 de la saison 4, les membres du Hellfire Club se retrouvaient pour terminer leur campagne de Donjons & Dragons. A cette occasion, alors même que les héros pensaient avoir gagné, Eddie annonçait finalement le retour du terrible Vecna et de sa survie. Une information qui choquait Mike, qui déclarait alors, "Mais non, Vecna est mort ! Il a été tué par Kas !"

Or, si Vecna est le grand vilain de cette partie et fait évidemment référence à One/Henry dans le monde réel des personnages, une question se pose : qui est Kas, qui semble sortir de nulle part dans ce jeu ? Pour le savoir, il faut se plonger dans l'univers de Donjons et Dragons, dans lequel on apprend qu'il s'agit tout simplement d'un ancien lieutenant de Vecna qui s'est rebellé contre lui pour le tuer. Le twist ? Kas y est décrit comme un vampire armé d'un bouclier et d'une épée. Le rapport avec Eddie ? On y vient.

Ca ne vous aura pas échappé, Eddie est mort après avoir été mordu par des chauve-souris aka... le plus grand symbole des vampires. De quelle façon ? En les combattant avec son propre bouclier (couvercle de poubelle) et sa propre épée (une sorte de lance fabriquée). Bref, pas la peine de vous faire un dessin, selon la théorie : Kas = le pote de Dustin.

Eddie bientôt transformé en Kas ?

Et à la question, "de quelle façon Eddie pourrait-il se transformer en Kas ?", la réponse est : Vecna. Oui, il n'est pas idiot de penser que le terrible vilain - dans son objectif de blesser la bande et vaincre Eleven, pourrait profiter du corps d'Eddie laissé à l'abandon dans l'Upside Down pour le ressusciter afin d'en faire l'un de ses lieutenants (qui finira donc par le trahir).

Premièrement, Eleven - avec son action envers Max, nous a prouvé qu'elle avait le pouvoir de ramener à la vie les gens. Il ne serait donc pas surprenant d'apprendre que c'est aussi le cas d'Henry, censé être plus fort. Deuxièmement, on a déjà eu le droit à quelques clins d'oeil à ce sujet, que ce soit le tatouage d'Eddie (un démon contrôlé par quelqu'un) ou encore son morceau de musique utilisé dans Le Monde à l'Envers à savoir... Master of Puppets ("Le maître des marionnettes", en VF) de Metallica.

Attention, on le rappelle, il ne s'agit que d'une théorie à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, on ne sait même pas si ce retour d'Eddie serait vraiment une bonne nouvelle, étant donné que l'on ne voit pas par quel miracle Eleven pourrait permettre au héros de retrouver sa forme humaine. Autrement dit, même si ça serait cool de revoir Eddie en action dans la suite et s'attaquer à Vecna, le pauvre semble bien condamné à rester dans le monde des morts...