Stranger Things saison 4 : Finn Wolfhard donne un gros indice sur la date de sortie

Vous avez hâte de découvrir les nouvelles aventures d'Eleven et des autres dans la saison 4 de Stranger Things ? Vous n'êtes pas les seuls ! Après une saison 3 déchirante, la production de la série Netflix a déjà teasé la suite avec notamment un grand retour (ne cliquez pas sur le lien si vous ne voulez rien savoir !). Comme de nombreuses séries, la production du show avec Millie Bobby Brown a été perturbée à cause de la pandémie de Covid-19. Interrompu, le tournage n'a repris qu'en septembre dernier. Et selon les rumeurs, les acteurs ne sont pas prêts de terminer les prises de vues : la production pourrait se poursuivre jusqu'à la fin août 2021. Un délai très court pour proposer les épisodes d'ici la fin de l'année. Et on est pas les seuls à le penser.

Finn Wolfhard donne un indice sur la sortie de la suite de Stanger Things

Ce week-end, Finn Wolfhard a lâché une petite phrase qui laisse entendre que la saison 4 de Stranger Things pourrait ne pas sortir avant 2022 sur Netflix. Oui, vous avez bien lu... L'interprète de Mike a participé à une rencontre virtuelle avec des fans samedi et l'un d'eux a capturé le moment où l'acteur évoque la sortie des futurs épisodes. "La saison 4 devrait sortir l'année prochaine" a-t-il expliqué à un fan. L'année prochaine, en 2022 donc. Si ça se confirme, il faudra donc faire encore plus preuve de patience et se remater une nouvelle fois les épisodes pour passer le temps.