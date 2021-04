Stranger Things : bientôt un spin-off sur Dustin et Steve ? Gaten Matarazzo est pour, mais...

Tandis que la saison 4 de Stranger Things est actuellement en tournage pour Netflix et que la date de sortie n'est toujours pas communiquée, Gaten Matarazzo s'est confié sur la possibilité d'un spin-off de la série centré sur Dustin (son personnage) et Steve (incarné par Joe Keery). Et visiblement, l'acteur n'est pas contre un tel projet, mais à une condition.