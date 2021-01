Stéphane Plaza : coup de vieux, découvrez son 1er casting pour Recherche appartement ou maison

Le casting de Stéphane Plaza dévoilé

S'il est aujourd'hui impossible de dissocier l'émission Recherche appartement ou maison de Stéphane Plaza, le célèbre programme de M6 n'a en revanche pas toujours été assuré d'être porté par cet agent immobilier hors du commun. Au contraire, à l'instar de nombreux acteurs pour des rôles au cinéma ou dans des séries, l'animateur a été contraint de passer un casting afin d'obtenir le feu vert des producteurs.

Une épreuve compliquée pour lui ? Pas du tout. Afin de célébrer le 100ème numéro de l'émission, M6 vient en effet de mettre en ligne ce fameux casting (voir ci-dessous). C'était en 2006, Stéphane Plaza avait alors 36 ans et, comme on peut le découvrir dans la vidéo, il était déjà aussi à l'aise et drôle qu'aujourd'hui devant une caméra. Quelle classe.