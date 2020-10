Stargirl saison 2 : le nouveau méchant Eclipso sera "terrifiant", gros danger pour la team

Un vilain terrifiant

La saison 1 de Stargirl se terminait avec la promesse d'une suite encore plus intense. Souvenez-vous, Cindy Burman volait un diamant appartenant à l'Injustice Society qui renferme à l'intérieur le terrible Eclipso. Bonne nouvelle, la saison 2 - qui débarquera sur la CW au sein du Arrowverse, sera effectivement incroyable et passionnante à suivre.

Si ce super-vilain est méconnu du grand public, Geoff Johns (créateur de la série) a toutefois promis au New York Comic Con qu'il posera de véritables problèmes à notre super-héroïne préférée, "J'ai hâte de voir Eclipso en action. Il est... tellement terrifiant".

Une menace totalement différente

Selon le papa de Stargirl, la particularité première de ce nouvel ennemi est qu'il apportera quelque chose de nouveau à la série, "J'ai toujours adoré le personnage. C'est un adversaire ou un vilain totalement différent de l'Injustice Society". De fait, Courtney sera déstabilisée l'an prochain et devra passer un cap supérieur pour espérer s'en sortir, "C'est une menace inédite et bien plus sombre et effrayante".

"Ce vilain antique coincé à l'intérieur du diamant noir a pour seul objectif de faire ce qu'il sait faire de mieux et donc de nourrir l'humanité d'une terrible noirceur" a par la suite précisé Geoff Johns, "Cela va donc demander énormément d'efforts pour l'affronter et toute la team de JSA et les autres vont se retrouver face à quelque chose de très compliquée à explorer".

Notre hype est désormais immense, reste à espérer que le résultat sera à la hauteur des promesses. Et surtout, on croise les doigts pour que le design du vilain ne soit pas cheap à souhait, comme sait malheureusement si bien le faire le Arrowverse...