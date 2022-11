Star Academy : une élève comparée à une chienne, les internautes énervés, on était à deux doigts du gros malaise

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

L'aventure se poursuit pour les candidats de Star Academy 2022. Après les éliminations de Carla et Paola, les élèves avaient rendez-vous pour le debrief et ça a failli mal finir. Pourquoi ? A cause d'une comparaison chelou entre une élève et... une chienne. Une séquence qui a choqué certains internautes mais a fait marrer le château.

" il manque la chienne en toi " je suis morte #StarAcademy pic.twitter.com/hJQv9LWWqX — lovegeneration (@lovegenerat1on) November 6, 2022

Cette petite phrase n'a pas plu au web Même si l'ambiance était détendue au château, les internautes n'ont pas vraiment apprécié cette petite phrase de Laure Balon à Enola. "Nan mais elle est sérieuse?? C'est quoi cette vieille meuf." ou bien "Franchement Laure Ballon je peux de moins en moins la voir." peut-on lire sur Twitter.

Nan mais elle est srieuse?? C'est quoi cette vieille meuf. nola est parfaite n'coute pas les commentaires de cette vieille aigrie — Xephos (@xephos75) November 6, 2022

Elle abuse quand mme — Seringom Aurlie (@Sorewlie) November 7, 2022

Enfait quand tu participes la Star Ac t'as pas le droit d'tre pudique ou complex ils sont l pour chanter mais on est la vouloir les dvergonder TU VEUX DEVENIR UNE STAR? SOIS UNE CHIENNE #StarAcademyLive #StarAcademy https://t.co/gGflk1i5nt — La Tiana Stan Account (@Aeden1319665) November 6, 2022

Franchement Laure Ballon je peux de moins en moins la voir. Sur le prime elle parait super fausse, et en debrif elle est vraiment nulle ! — Les kubs de Leo sur Youtube (@leskubsdeleoYT) November 7, 2022

C'est un mec qui dit a c'est TT direct et il est vir du casting le jour mme. Entre l'harclement envers Julien " vanoui toi sur scne " et l... Jsp ce qu'elle fout encore ici — sensei K (@sensei_K97) November 7, 2022

Elle est malaisanteeeeee ... sortez la svp — Blabla (@Blabla82760067) November 6, 2022