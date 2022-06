Star Academy 2022 : cette annonce importante qui va exciter les fans des premières saisons !

Au mois de mai 2022, TF1 a annoncé officiellement le grand retour d'une de ses marques les plus cultes : la Star Academy. Le programme devrait être diffusé à la rentrée et plusieurs infos ont déjà fuité sur ce come back. D'ailleurs, un élément qu'on a kiffé lors des premières saisons sera de nouveaux proposé pour cette nouvelle version !

Pour le retour de #StarAcademy sur TF1, la chane proposera une quotidienne tout en images en Access (diffuse juste avant "Ici Tout Commence" et "Demain nous appartient"), et le public pourra suivre l'intgralit de l'aventure via un flux ddi sur myTF1. pic.twitter.com/v5D0ybH34t — Maxime Guny (@MaximeGueny) June 23, 2022