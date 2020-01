Spotify lance Pet Playlist : une playlists pour les chiens, les chats... et les iguanes

Spotify a pensé à vos animaux de compagnie

Alors qu' une certaine forme de "pub" arrive bientôt sur Spotify, la plateforme de streaming musicale a annoncé une toute autre nouveauté : le lancement de Pet Playlist. Qu'est-ce que c'est ? Un créateur de playlists pour vos animaux de compagnie. Ben oui, vous n'êtes pas les seuls à kiffer la musique. Vos animaux aussi aiment se détendre avec un petit air ou se déhancher sur du bon son.

Comment ça fonctionne ? Vous devez répondre à quelques questions, comme quel est votre type d'animal (il existe 5 catégories : chien, chat, hamster, oiseau et iguane) ou encore quel est le trait de caractère principal de votre toutou, votre chaton ou votre gros lézard (énergique, timide ou curieux). Grâce à vos réponses, votre bébé à poils, à plumes ou à écailles pourra écouter une playlist de 30 morceaux adaptés spécialement pour lui (ou elle si c'est une femelle).

"L'algorithme de Pet Playlist permet aux utilisateurs de Spotify de générer des playlists personnalisées à partir des goûts musicaux des maîtres, du type d'animal et de son caractère" est-il ainsi écrit dans le communiqué de presse, "Par exemple, un chien énergique pourrait obtenir une playlist avec des morceaux entraînants, quand un chat craintif préférera avoir des tempos plus lents".

La musique apaiserait les animaux

Le document signé Spotify a aussi indiqué que "8 personnes sur 10 croient que leurs animaux de compagnie aiment la musique, et environ 46% des personnes pensent que la musique soulage le stress de leurs amis à fourrure". Ecouter du Selena Gomez (de retour avec Rare), du Ed Sheeran, du PNL ou encore du Angèle serait donc bénéfique pour vos animaux (à condition de ne pas monter le son à fond, bien sûr).

Des informations que Samantha Gaine, experte en bien-être canin de la Société royale de protection des animaux (RSPCA), approuve à 100%. "Le type de musique qu'un chien écoute est important et des recherches ont montré que certaines musiques peuvent les aider à se détendre alors que d'autres peuvent avoir des effets moins bénéfiques" a-t-elle déclaré.

En plus de cette nouveauté imaginée pour nos amis les bêtes, Spotify a également lancé (mais uniquement au Royaume-Uni cette fois), un podcast exclusif pour vos chiens, chats et autres bouts de choux. Le but ? Leur "tenir compagnie" pendant que vous travaillez et leur "apporter du réconfort". Cela permettrait même de "déstresser les chiens laissés seuls à la maison". Ils auront droit à des compliments, des petites histoires et plein de messages positifs, le tout raconté par des acteurs célèbres comme Ralph Ineson (Game of Thrones, Chernobyl) et Jessica Raine (Call the Midwife, La dame en noir).