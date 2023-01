Son prof lui disait qu'elle était bonne à rien, aujourd'hui, il est abonné à son OnlyFans et lui rapporte une fortune

Les plateformes comme OnlyFans ou MYM attirent de plus en plus de monde. Des anciens acteurs Disney, en pleine reconversion professionnelle aux candidates de télé-réalité, ils y passent tous et ça rapporte. Oui, on pense tous à Amandine Pellisard qui a dévoilé son salaire fou depuis qu'elle s'est reconvertie dans la publication de contenu hard. Une jeune mannequin hollandaise, elle, s'est retrouvée nez à nez avec un ancien prof qui n'a jamais été tendre avec elle lorsqu'elle était son élève.

Un abonné surprenant

Vera s'est lancée sur OnlyFans en 2020 après avoir quitté ses études à 15 ans et avoir enchaîné les boulots de serveuse et de mannequin. Depuis, elle a rejoint la plateforme et commencé à se faire un nom. A tel point qu'elle gagne un salaire fou, aux alentours de 360 000$ par mois. Tout ça, c'est grâce à ses abonnés... Dont son ancien prof que la jeune femme a tout de suite reconnu en voyant son visage dans ses abonnés : "Je me suis rendue compte que c'était mon ancien prof, j'étais hyper gênée au début".

Cette découverte l'a encore plus surprise parce qu'elle était sûre que ce prof ne l'aimait pas, "je me souvenais de lui comme quelqu'un de très strict quand j'étais à l'école, j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas comme étudiante, alors encore moins de cette façon". Le plus surprenant, c'est qu'il l'a poussée à arrêter ses études en lui disant qu'elle "ne réussirait pas dans la vie".

>> Cette star d'OnlyFans a fait deux fois plus l'amour qu'elle n'a pris de douche en 2022 <<