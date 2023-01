Surprise : après les Sorciers de Waverly Place cet acteur Disney a tout plaqué et cartonne sur OnlyFans

Un retournement de situation

L'acteur avait à l'époque tout tenté pour faire supprimer ces photos, "j'ai presque perdu mon travail". Il raconte avoir vécu une période très difficile, mais a finalement vu une opportunité. "Je me suis dit qu'au lieu de les effacer, je devrais en profiter. Je me suis créé un compte sur OnlyFans il y a un an maintenant et je m'amuse énormément depuis", a-t-il avoué.

Il explique même avoir fait des rencontres très intéressantes dans le milieu du porno et avoir changé sa vie "pour le meilleur". Une grosse surprise pour tous les fans des Sorciers de Waverly Place qui espèrent un reboot de la série et ne diraient pas non pour profiter des nouveaux abdos de Zeke.