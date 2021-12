David Henrie (Les Sorciers de Waverly Place) bientôt papa pour la 3ème fois !

Les stars des Sorciers de Waverly Place ont bien grandi et changé depuis la fin de la série de Disney Channel. C'est en 2013 que la série s'est terminée après 4 saisons et, si on entend encore beaucoup parler de Selena Gomez pour sa carrière (elle est actuellement au casting de la série Only Murders in the Building) et sa vie perso, c'est moins le cas des deux acteurs qui jouaient ses frères. Jake T. Austin (Max) a continué sa carrière tout comme David Henrie (Justin) qui a joué dans quelques films. Mais ce dernier a surtout trouvé l'amour.

David Henrie va avoir un troisième enfant

Après avoir été en couple avec Lucy Hale pendant deux ans, David Henrie a craqué pour Maria Cahill. Cette dernière n'était pas tout à fait une inconnue : elle était candidate à Miss USA et a été élue Miss Delaware en 2011. Ils se sont fiancés en octobre 2016 et se sont mariés en avril 2017. Les deux amoureux ont depuis agrandi leur famille avec la naissance de leur fille, Pia, née en mars 2019 et celle de leur fils, James, né le 25 décembre 2020. Et ce n'est pas terminé !

Ce jeudi 30 décembre 2021, un an après la naissance de son fils, David Henrie qui a 32 ans aujourd'hui a annoncé une bonne nouvelle : il va être de nouveau papa en 2022. L'acteur des Sorciers de Waverly Place a publié une photo de sa famille où ses enfants portent des t-shirts où l'on peut lire "grande soeur" et "grand frère". "Maria et moi avons essayé de trouver quoi offrir à notre fils James pour son anniversaire... #3 #grandfrere" a écrit l'acteur dans son tweet et sur Instagram.