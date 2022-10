"Je suis reconnaissante d'être en vie" : Selena Gomez à coeur ouvert sur sa santé mentale

C'est à l'âge de 10 ans que Selena Gomez a fait sa première apparition devant les caméras, dans la série Barney & Friends. Devenue une star grâce à ses apparitions à l'écran, notamment dans Les Sorciers de Waverly Place sur Disney Channel, l'actrice et chanteuse n'a pas toujours bien vécu le fait d'être célèbre. Dans le passé, elle a vécu plusieurs moments difficiles, a été diagnostiquée bipolaire et a pris ses distances des réseaux sociaux pour se préserver.

En avril 2022, Selena Gomez a même lancé la plateforme Wondermind, centrée sur la santé mentale, et cofondée avec sa mère, Mandy, avec laquelle elle souhaite aider le plus de gens possible. Afin de briser les tabous qui peuvent demeurer sur ce sujet, l'ex de Justin Bieber se confie dans un documentaire nécessaire.

Le documentaire sans filtre de Selena Gomez

My Mind and Me : Selena Gomez en toute sincérité arrivera le 4 novembre prochain sur AppleTV+. Ce lundi 10 octobre, à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, la plateforme a dévoilé la bande-annonce du film documentaire événement. Entre images d'archives et de sa vie, Selena Gomez y raconte son combat pour s'accepter et aider les autres. La vidéo à voir dans notre diaporama montre la star en pleurs mais aussi dans des moments plus positifs. "Je fais une promesse : je vais arrêter de vivre comme ça. Comment j'apprends de nouveau à respirer ?" peut-on l'entendre dire en voix-off.

Au fil des années, Selena Gomez a réussi à surpasser les nombreuses épreuves auxquelles elle a été confrontée. "Je suis reconnaissante d'être en vie" explique l'artiste qui a subi une greffe de rein et a fait face à la dépression. Un témoignage important et nécessaire qui devrait émouvoir le monde entier.