Skam saison 5 : un acteur de Demain nous appartient au casting

Après des mois et des mois d'impatience, la saison 5 de Skam France est enfin lancée sur France tv.slash ! Cette nouvelle saison met en lumière le personnage d'Arthur, joué par Robin Migné, "dont la vie bascule soudain suite à un choc auditif" : comment va-t-il traverser cette épreuve ? Quelle en sera les conséquences ? Dans cette épreuve difficile, le lycéen pourra compter sur ses potes Lucas (Axel Auriant), Basile (Paul Scarfoglio), Emma (Philippine Stindel), Imane (Assa Sylla), Maxence Danet-Fauvel (Eliott) et Daphné (Lula Cotton-Frapier) et sa petite amie Alexia (Coline Preher).

Ludovic Charles de Demain nous appartient dans Skam France

En attendant le premier épisode complet de la saison 5 de Skam, les fans peuvent découvrir chaque jour des extraits sur France tv.slash. Dans celui intitulé "60/40", Arthur part à la rencontre d'un dealeur pas méga sympathique et si ce dernier vous dit quelque chose, c'est assez normal puisqu'il a joué dans Demain nous appartient, sur TF1. Vous vous souvenez de Kylian, le petit ami de Margaux (Marysole Fertard) envoyé en prison pour meurtre puis libéré pour s'occuper de son fils adoptif, César ?

Eh oui, le dealeur de Skam France, déjà renouvelée pour une saison 6, est bien interprété par Ludovic Charles : "première apparition dans Skam", a d'ailleurs partagé l'acteur dans sa story Instagram. Le verra-t-on que dans un seul épisode ou plusieurs ? Affaire à suivre.