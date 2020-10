Sissy Mua dénonce les clichés féminins : "La féminité, ce n'est pas la taille de votre soutif"

Alors que les salles de sport ont re-fermé dans plusieurs villes de France, face à l'intensification de la crise sanitaire du coronavirus (covid-19), les sportifs doivent de nouveau pratiquer du sport depuis chez eux. Encore faut-il trouver la motivation... Heureusement, il y a Sissy Mua, l'influenceuse spécialisée dans le fitness. Pourtant, la jeune femme a expliqué qu'elle ne s'est pas toujours sentie en accord avec les critères de féminité donnés par la société, ce qui ne la rend pas moins féminine pour autant.

Sissy Mua démonte les idées reçues sur la féminité

"C'est marrant parce que plus le temps passe, moins je rentre dans le moule 'de la femme' et plus je me sens féminine !", écrit-elle sur Instagram, partageant un cliché d'elle en photoshoot. Elle explique : "Depuis quelques années je ne porte que des ongles super courts, je ne mets quasi jamais de vernis (pourtant j'adore ça), j'ai coupé mes cheveux courts, j'ai toujours le cuissot aussi costaud et le mollet escalope. Et ce sans parler de la mâchoire carrée (de mec pour citer certains lol), du fait que j'ai beaucoup moins de temps pour me maquiller et encore moins encore pour me coiffer. Et les tenues vestimentaires je pense que c'est même pas la peine d'en parler !"

"La féminité ce n'est pas la taille de votre soutif les meufs, c'est ce que VOUS en faites !"

Elle donne sa propre définition de la féminité, et ça passe surtout par le fait de se sentir bien dans sa peau et d'avoir confiance en soi : "pourtant je me sens tellement plus féminine qu'il y a quelques temps en arrière ! Plus moi, plus femme, plus mieux dans ma peau tout simplement. La féminité ce n'est pas la taille de votre soutif les meufs, c'est ce que VOUS en faites !". Un message qu'on applaudit !