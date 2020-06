Simpson, The Office, Friends... de quels épisodes de séries sont tirés vos GIFS préférés

Les séries ne sont pas simplement là pour nous divertir, elles nous offrent également les meilleurs Reaction GIFs possible. Et ce ne sont pas Les Simpson, The Office, Friends, How I Met Your Mother ou encore Game of Thrones qui nous contrediront. La preuve.

Les Simpson

GIF : Quand ta vie c'est de la m*rde... Série : The Office

Où voir la scène ? Saison 7, épisode 11

The Office

GIF : La déprime du dimanche soir Série : Friends

Où voir la scène ? Saison 2, épisode 17

Friends

GIF : La déprime du lundi matin Série : Dawson

Où voir la scène ? Saison 3, épisode 23

Dawson

GIF : Quand tu découvres Claude défoncer tout le monde dans Koh Lanta Série : That '70s show

Où voir la scène ? Saison 6, épisode 5

That '70s Show

GIF : Quand la table basse vient heurter ton doigt de pied quand tu te lèves durant la nuit. Série : Dexter

Où voir la scène ? Saison 1, épisode 12

Dexter

GIF : Quand il ne reste plus que des yaourts à la banane dans le frigo... Série : How I Met Your Mother

Où voir la scène ? Saison 2, épisode 1

How I Met Your Mother

GIF : Quand tu te tapes 3h de trajet en train avec un bébé qui pleure... Série : Scrubs

Où voir la scène ? Saison 4, épisode 25

Scrubs

GIF : Quand t'as oublié de sauvegarder avant que ton PC ne plante... Série : Parks and Recreation

Où voir la scène ? Saison 4, épisode 9

Parks & Recreation

GIF : Quand tes deux parents font la gueule et que t'oses pas bouger pour éviter les balles... Série : Breaking Bad

Où voir la scène ? Saison 5, épisode 6

Breaking Bad

GIF : Quand tu viens de binge-watcher l'intégrale de Plus belle la vie durant le week end... Série : The Big Bang Theory

Où voir la scène ? saison 2, épisode 3

The Big Bang Theory

GIF : Quand tu reçois enfin ta paie... Série : Scream Queens

Où voir la scène ? Saison 1, épisode 8

Scream Queens

GIF : Quand t'as déjà tout dépensé le 2 du mois... Série : Arrested Development

Où voir la scène ? Saison 2, épisode 4

Arrested Development

GIF : Quand tu vois un message de Donald Trump sur Twitter... Série : Sauvés par le gong

Où voir la scène ? Saison 3, épisode 21

Sauvés par le gong

GIF : Quand tu découvres la fin de Game of Thrones... Série : Mr Bean

Où voir la scène ? Saison 1, épisode 12

Mr Bean

GIF : Quand une star a liké un de tes tweets et que tu t'en vantes auprès de tes potes... Série : Game of Thrones

Où voir la scène ? Saison 3, épisode 3

Game of Thrones

GIF : Quand le gouvernement va annoncer qu'il va falloir se re-confiner... Série : The Office

Où voir la scène ? Saison 5, épisode 9