Shanna Kress victime "d'abus sexuels" : "Comment ai-je pu être aussi naïve ?!"

Après Aurélie Dotremont, qui se confie sur son avortement, sa tentative de suicide ou encore le jour où elle a appris le meurtre de sa soeur, et Adixia, qui dévoile avoir été victime de harcèlement scolaire, c'est au tour de Shanna Kress de révéler les lourds secrets de son passé dans son livre N'ai pas peur, dispo depuis le 4 février 2020. De lourds secrets auxquels ses abonnés ne s'attendaient pas. Elle y parle notamment de l'absence de son père, de l'alcoolisme de sa mère et de son beau-père violent qui a "ruiné [s]on enfance".

"Il me pousse sur le lit, se couche sur moi..."

Shanna Kress avoue aussi avoir été victime "d'abus sexuels" par un dénommé Youti, vigile au strip-club où elle travaillait : "Il vient souvent me voir pour tenter de m'inviter à déjeuner. Je refuse pendant plusieurs jours, mais finis tout de même par accepter (...) Nous allons donc déjeuner tous les deux, dans un restaurant sympa dans le quartier. Il me dit 'tu es belle, simple, drôle et gentille. Ma mère va t'adorer'. Ta mère ? Vraiment ? Les jours suivants, à plusieurs reprises, il me propose de le rejoindre dans sa chambre d'hôtel."

Si au départ la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 décline régulièrement cette proposition, elle cède finalement à l'insistance de Youti. C'est là où tout a basculé : "Je me rends alors dans son hôtel, qui n'est pas plus glamour que le bâtiment du strip-club. Je suis vêtue d'un survêtement et de baskets, pour bien lui faire comprendre qu'il ne se passera rien (...) Nous discutons un peu, mais la situation prend rapidement une tournure désagréable (...) Youti s'emballe, se penche sur moi, pose sa main sur ma cuisse : il veut clairement coucher avec moi."