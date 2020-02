Shanna Kress se confie sur sa tentative de suicide : "J'aurais dû me tuer"

Shanna Kress a vécu un passé très douloureux. Si elle a manqué d'affection de la part de ses parents, tout s'assombrit lorsque sa mère se met en couple avec un autre homme que son père. Le beau-père de la candidate s'avère être un homme alcoolique et violent attiré par les petites filles comme Shanna et sa soeur Alizée : "il avouait sans scrupules fantasmer sur mes fesses". Aujourd'hui, le surnommé D. "séjourne dans un hôpital psychiatrique". La candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 avoue aussi, dans son livre N'aie pas peur, avoir été victime "d'abus sexuels" et harcelée par son ancien maître de stage.

Le jour où Shanna Kress a voulu mettre fin à ses jours

Pour échapper à son beau-père, Shanna Kress part vivre chez son papa... où elle commence à y ressentir une profonde solitude car son paternel est régulièrement absent à cause de son travail. À 17 ans, elle essaie de mettre fin à ses jours : "Un jour, ne sachant plus comment apaiser mes maux, je décide d'y mettre un terme. Cela fait des années que j'ai des idées noires, mais je n'ai jamais eu le courage de passer à l'acte. Ce samedi-là, je dis à ma belle mère que je vais me promener, mon père est absent", explique la chanteuse dans son bouquin.

En partant se "promener", Shanna fait une halte par le garage pour prendre une corde : "Je m'enfonce alors dans les bois. Je pleure tellement que je ne vois plus rien. Après une bonne heure à errer, désespérée, j'aperçois un recoin en contrebas et décide de m'y réfugier. Je m'assois dans les feuilles mortes, puis j'enroule la corde autour de mon cou et tente de m'étrangler. Je tire de toutes mes forces de chaque coté. Je pleure énormément mais me dis que je ne manquerai à personne."

"Les réflexes de survie m'auraient fait lâcher la corde"

Heureusement, l'ex-candidate des Anges 10 n'est pas allée jusqu'au bout de sa tentative de suicide : "Je sens mon poux s'accélérer, l'air ne passe plus, mon coeur semble battre dans mes tempes, je vais m'évanouir. Je me sens partir. Tout à coup, l'image de ma petite soeur m'apparaît et je lâche brusquement la corde. Je sais, de toute façon, que je n'arriverai pas à me tuer comme ça. Les réflexes de survie m'auraient fait lâcher la corde. Je m'assois au sol, abattue. Après coup, je me sens encore plus mal. Ma tentative de suicide rajoute un mauvais souvenir de plus à ma collection."

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dès le lendemain de cet acte, Shanna Kress apprend que son petit ami de l'époque, Laurent, la trompait avec l'une de ses potes : "C'est probablement la pire semaine de ma vie. Je n'en peux plus. J'aurais dû me tuer."