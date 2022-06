Shanna Kress et Jonathan Matijas dévoilent le prénom et le sexe de leur bébé "qui est parti"

Le 1er mai 2022, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncé une jolie nouvelle à leurs followers sur Instagram. Alors qu'ils essayaient de faire un enfant depuis déjà un petit moment, Shanna est enfin tombée enceinte. Et surprise ! Ils ont dévoilé que la jeune femme attendaient des jumeaux. "2 + 2 = NOUS ❤️ C'est des JUMEAUX 😱❤️ Le plus beau jour de notre vie arrive ! 👫🏻+👼👼" et "C'est de jumeaux ! Merci la vie ! On a besoin d'un peu de temps pour nous. On revient vite. Merci pour vos messages. Gros bisous à tous" avaient écrit les deux futurs parents sur Instagram.

Malheureusement, une mauvaise nouvelle est venue gâcher leur bonheur : un des deux bébés est atteint de trisomie 21. Shanna et Jonathan ont alors pris la dure décision "d'arrêter son coeur". Un choix qui leur a valu des critiques de certains internautes, mais les deux amoureux n'ont pas hésité à leur répondre.

"Je me dois d'être fort"

Ce vendredi 17 juin 2022, Shanna et Jonathan ont posté une vidéo sur leur chaine Youtube. Dedans, on les voit le jour de l'intervention. "Il y a des gens qui n'ont pas de bras, pas de jambes, il y a des enfants qui sont à l'hôpital, ils sont enfermés, ils ne peuvent rien faire... Il y a toujours pire. [...] Je relativise à mort, il faut vraiment accepter toutes les situations" relativise celle qui a clashé Les Marseillais.

Jonathan a lui aussi partagé son immense tristesse avant que le "geste" ne soit pratiqué sur l'embryon. "Je me dois d'être fort. Je me suis fait la promesse de me battre, même si c'est un moment terrible. On s'en souviendra toujours, ça fera partie de nous, de notre histoire. On s'en servira comme souvenir douloureux pour se rappeler que la vie est belle, et qu'il faut profiter de chaque instant".

"Celui qui est parti était un petit garçon"

Dans la vidéo, Shanna tient à préciser qu'"un enfant ressent des choses à partir de 18 semaines. C'est à ce moment qu'il a des terminaisons nerveuses. Je suis enceinte de 15 semaines donc le bébé n'a rien senti". "Celui qui est parti était un petit garçon. Il sera dans notre coeur" annonce-t-elle ensuite, face caméra, accompagnée de son chéri, effondré. "Il s'appelle Christopher, c'est mon deuxième prénom (...) Ce qui nous fait tenir, c'est cette promesse d'avenir" conclut Jonathan.