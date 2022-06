Shanna Kress et Jonathan Matijas répondent aux critiques après l'annonce de la trisomie 21 de leur bébé, "Si vous trouvez à redire..."

Shanna Kress et Jonathan Matijas vivent une épreuve compliquée. En mai dernier, le couple a annoncé attendre des jumeaux mais, quelques semaines plus tard, ils ont découvert qu'il y avait de fortes chances pour que l'un de leurs bébés soit atteint de trisomie 21. Dans une nouvelle vidéo postée sur Youtube ce vendredi 10 juin 2022, les deux stars ont annoncé leur décision d'interrompre la grossesse pour le bébé atteint.

"C'est la décision la plus douloureuse de notre vie"

Au lendemain de la publication de la vidéo, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont réagi sur Instagram avec un post commun. Le couple, toujours aussi soudé face à cette épreuve, a confié avoir vécu "la décision la plus douloureuse de notre vie". "Nous serons 3. Nous n'attendons pas d'approbation, pas d'être compris par tout le monde non plus. (...) Même si ce qu'on vit nous déchire le coeur on reste chanceux et on remercie fièrement la vie" explique le couple.

Dans la première partie de leur message, Shanna et Jonathan ont remercié les internautes qui les ont soutenus. "Merci à vous, qui partagez notre douleur, qui ne jugez pas, qui nous soutenez (...) On espère que notre partage aidera quelques uns à traverser les moments les plus difficiles en se sentant moins seuls, et en étant peut-être un peu plus informés. Votre soutien n'a d'égal que l'affection qu'on vous porte." ont-ils écrit.