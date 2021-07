Shailene Woodley gravement malade : "Je me suis sentie si isolée et seule"

Révélée au grand public en 2008 dans la série La vie secrète d'une ado ordinaire, Shailene Woodley a enchaîné les rôles au cinéma dans la saga Divergente, Nos étoiles contraires ou bien à la télé dans Big Little Lies. Mais la star de 29 ans souffrait en fait en silence depuis toutes ces années.

"J'ai dû dire non à des projets (...) car je ne pouvais pas y participer physiquement"

Même si elle n'a pas souhaité dévoiler le nom de sa maladie, Shailene Woodley s'est confiée à coeur ouvert sur plusieurs années compliquées dans une interview donnée à The Hollywood Reporter. Celle qui incarnait Tris dans les films Divergente a confié avoir été "très, très malade" lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Une maladie "assez paralysante" mais indétectable à l'oeil nu. "A moins de voir un bras ou une jambe cassée, c'est assez difficile pour les gens de comprendre une douleur que l'on traverse quand c'est une douleur silencieuse et invisible" a confié la star. Mais cette douleur était bien présente, la poussant même à devoir dire non à des projets de films. "J'ai dû refuser beaucoup de projets, pas parce que je ne voulais pas les faire mais parce que je ne pouvais pas y participer physiquement." s'est souvenue l'actrice qui est fiancée à Aaron Rodgers.

Une période difficile à vivre pour l'actrice

Aujourd'hui, Shailene Woodley va mieux et en a presque terminé avec sa maladie. Une guérison longue pour plusieurs raisons. "J'ai souffert beaucoup plus que nécessaire car je ne prenais pas soin de moi. La pression que je m'imposais car je ne voulais pas être aidée a créé encore plus de douleurs physiques au fil des années." a expliqué la star. Depuis, elle a décidé de prendre du recul : "Cela m'a fait apprendre une chose très difficile dans la vie qui est de ne pas s'occuper de ce que les gens pensent. Plus je faisais attention à tous les bruits qui m'entouraient, plus mon corps et mon esprit ont mis de temps à guérir car je n'étais pas concentrée sur moi-même mais sur l'image de moi que tout le monde avait" explique l'actrice qui ajoute : "J'ai traversé cette chose qui me dominait physiquement et en même temps, les gens faisaient attention à chaque choix, chaque chose que je disais, ce que je faisais, ce à quoi je ressemblais. (...) Je me suis sentie si isolée et seule". Nous lui souhaitons un bon rétablissement !