Divergente : la fin en téléfilm ou en série toujours d'actualité ? Un producteur répond

Ce n'est pas parce qu'une saga est adaptée d'une franchise littéraire à succès que les films cartonnent sur grand-écran. Evidemment, les films Harry Potter, Hunger Games ou bien Twilight ont raconté toutes les histoires des romans de J.K. Rowling, Suzanne Collins et Stephenie Meyer mais d'autres franchises ont eu droit à de gros échecs. C'est par exemple le cas de The Mortal Instruments (revenue ensuite sous forme de série avec Shadowhunters), Percy Jackson, dont les films ont été critiqués par l'auteur, ou bien Divergente.

Pour l'adaptation au cinéma portée par Shailene Woodley et Theo James, les producteurs de Divergente ont décidé de diviser le troisième roman en deux films. Une grosse erreur puisque le troisième volet n'a pas eu le succès attendu. Sorti en 2016, il n'a rapporté que 179 millions de dollars au box-office mondial (en comparaison, le dernier film Harry Potter a rapporté 1,3 milliard de dollars et le dernier Hunger Games 658 millions de dollars). Un échec pour le studio de production qui a décidé d'annuler le dernier film.

Les solutions pour conclure Divergente

Après l'annonce de la fin prématurée de la saga, plusieurs options ont été étudiées pour conclure les histoires. Première solution ? Un téléfilm avec les acteurs. Mais problème : Shailene Woodley (Tris) et Theo James (Quatre) ont refusé de participer à ce projet. Autre idée évoquée ? Une série. En août 2017, on apprenait que la chaîne Starz, qui diffuse Outlander aux USA, préparait une série intitulée Ascendant pour clôturer la franchise. Sauf que depuis, on n'a plus de nouvelles de ces deux projets, ce qui fait forcément craindre le pire quant à l'avenir de Divergente.

Pas de fin pour Divergente ? Un producteur répond

Et on dirait bien que rien n'a changé. Interrogé par ComicBook sur le futur de la franchise, le producteur Doug Wick a expliqué que le projet d'une suite était actuellement en pause... "de façon définitive". "Il n'y a pas de nouvelles informations imminentes" a-t-il déclaré. Traduction : on peut toujours rêver pour avoir une suite de la saga. Consolation si vous voulez découvrir comment se termine Divergente sans lire les romans : PRBK vous explique la fin des aventures de Tris et Quatre en cliquant ici. De rien !