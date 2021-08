Sex/Life : Adam Demos a-t-il une prothèse ? Sarah Shahi répond à son tour sur la scène de la douche

Est-ce qu'Adam Demos a une prothèse dans Sex/Life ? Sarah Shahi répond

Dans la saison 1 de la série Sex/Life sur Netflix, basée sur le best-seller 4 hommes en 44 chapitres de BB Easton (publié aux éditions HLAB Hachette Livre), une scène a beaucoup fait réagir les internautes. Il s'agit de la scène de la douche, quand Brad (Adam Demos) se montre nu en full frontal face à Cooper (Mike Vogel), le mari de Billie (Sarah Shahi). On y voit le pénis impressionnant de Brad. Mais Adam Demos porte-il une prothèse pour cette séquence hot, s'agit-il d'une doublure ou est-ce le vrai sexe d'Adam Demos ?

Alors que les interprètes de Brad et Cooper ont réagi à la scène de la douche, c'est au tour de l'actrice qui joue Billie de répondre à la rumeur de faux pénis. Sarah Shahi, en couple avec Adam Demos dans la vraie vie depuis le tournage de Sex/Life, a été questionnée par des fans sur la scène de la douche. Interrogée par theSkimm à ce sujet, elle a réagi : "Ce n'est tout simplement pas à moi de le dire. Une femme n'embrasse pas pour raconter après, et un gentleman non plus, donc...".