Sex Education : saison 4, spin-off... Asa Butterfield (Otis) se confie sur les possibles suites

La saison 3 de Sex Education est toujours dans le top 10 Netflix ! Les fans ont pu voir la suite de la série qui peut les aider à progresser en sexe. Un casting toujours composé par Asa Butterfield (Otis), Emma Mackey (Maeve), Ncuti Gatwa (Eric), Connor Swindells (Adam), Aimee Lou Wood (Aimee), Sami Outalbali (Rahim), Tanya Reynolds (Lily) ou encore Gillian Anderson (Jean Milburn), mais aussi avec des nouveaux acteurs. Et alors qu'une actrice de Sex Education sera même dans La Chronique des Bridgerton, les abonnés Netflix espèrent une seule chose : une saison 4 de Sex Education ? Mais n'est-ce qu'un rêve ou bien une réalité ?

En 2020, pendant le tournage de la saison 3 de Sex Education, une saison 4 aurait déjà été en projet. Et même Aimee Lou Wood avait confirmé que la saison 4 était prévue. Asa Butterfield et Gillian Anderson semblent eux aussi penser qu'il y aura bien une suite pour les lycéen(ne)s de Moordale.

Une saison 4 pour Sex Education ? Les interprètes d'Otis et Jean Milburn y croient

Asa Butterfield, qui joue Otis, a expliqué au Cosmopolitan anglais à propos d'une éventuelle saison 4 de Sex Education : "Nous ne savons pas", "c'est hors de nos mains à ce stade. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais sincèrement, je ne sais pas". Mais "j'adorerais faire une saison 4, parce que nous nous amusons tellement dans cette série" a-t-il confié, disant donc être partant si une suite est commandée par Netflix. "En même temps, nous la faisons depuis 3 ans maintenant, et je serais heureux de dire au revoir à ces personnages" a-t-il aussi avoué, donc "on va voir ce qu'on fait". Asa Butterfield avait teasé la saison 4 de la série, donc on se dit qu'il est quand même assez confiant pour une suite.

Gillian Anderson qui incarne Jean, la mère d'Otis, a aussi déclaré à Newsweek à propos d'une possible saison 4 : "Cela a été discuté et étant donné à quel point les gens l'apprécient, je ne vois pas pourquoi cela ne continuerait pas, mais les choses changent. Les choses changent quotidiennement chez Netflix, au moment où nous parlons. Et donc à la fin de la journée, ce n'est la décision de personne d'autre que ces gars au sommet".

Emma Mackey avait avoué qu'elle voyait Maeve revenir dans la possible saison 4, malgré le départ du personnage aux USA. Ce qui signifie qu'elle aussi pense que la série aura une suite.

Asa Butterfield évoque un possible spin-off de Sex Education... et un film de Noël

Asa Butterfield qui est harcelé par des fans et a poussé un coup de gueule sur Twitter a aussi évoqué un possible spin-off de Sex Education. "Un spin-off serait bien, mais il doit être bien pensé et vraiment unique, et pas seulement pour le plaisir de faire un spin-off" a-t-il indiqué au Cosmopolitan british. Un spin-off centré sur Maeve et Otis ? Ou un spin-off sur un personnage fort, comme Lily ? Cela reste à voir donc. "J'aimerais qu'il y ait un film de Noël Sex Education !" a aussi avoué l'acteur.