Sex Education : une saison 4 déjà en projet ?

La saison 3 de Sex Education qui accueillera de nouveau acteurs ne débarquera pas avant 2021 sur Netflix, mais Gillian Anderson n'est pas du genre à attendre sagement. L'interprète de Jean Milburn l'a confessé, elle est déjà tournée vers l'avenir de la série et plus précisément vers une possible saison 4. Auprès de Collider, l'actrice a en effet confessé ne pas vouloir voir la série s'arrêter l'an prochain.

Sex Eduction bientôt renouvelée ou annulée ?

"Un renouvellement a déjà été en discussion et, quand on voit combien les gens adorent la série, je ne vois pas pourquoi la série ne continuerait pas" a notamment révélé Gillian Anderson. Des propos encourageants de la part d'une comédienne si importante dans cette fiction, qui nous laissent donc comprendre que les créateurs ne comptent pas encore conclure l'histoire.

Toutefois, cela ne signifie malheureusement pas que Sex Education aura réellement le droit à d'autres saisons. Elle l'a aussitôt rappelé, "Les choses changent. En même temps que nous parlons, les choses évoluent quotidiennement chez Netflix. Donc au final, personne d'autre que les gens haut placés de la plateforme n'aura son mot à dire". Et quand on sait que le site de streaming a récemment annulé de nombreuses séries, même celles qui semblaient avoir un public derrière, le doute est toujours permis...

Quelle suite pour Jean ?

Pour l'anecdote, Gillian Anderson a également profité de cette interview pour se confier sur la suite de l'histoire de Jean Milburn. Et sans surprise, la saison 3 sera mouvementée pour cette héroïne si particulière, "Comme on le sait tous, Jean est enceinte et elle le sera toujours quand on la retrouvera à l'écran. On va donc la voir essayer de gérer au mieux cette nouvelle vis-à-vis de ses relations avec Jakob et Otis."