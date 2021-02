Sephora (Les Reines du shopping) offre ses gains à Célia : elle explique son geste inattendu

Habituées aux émissions de télé-réalité, Adixia, Carla Moreau et Sephora se sont cette fois-ci retrouvées dans une aventure assez différente, celle de Les Reines du shopping. La maman de Ruby, la DJ et l'ex-candidate des Anges 11 ont accepté de relever le défi de la semaine spéciale influenceuses avec deux autres stars des réseaux sociaux, Yumi et Célia Dahan. Même si elles ont toutes réussi à être "moderne en chemise", c'est Sephora qui a remporté la compétition, grâce à la note de Cristina Cordula !

Pourquoi Sephora a-t-elle donné ses 1 000 euros à Célia ?

Et qui dit victoire, dit la somme de 1 000 euros, mais Sephora a décidé d'offrir ses gains à sa concurrente coup de coeur, Célia Dahan : "Ça a été ma plus belle rencontre de l'aventure, elle les mérite plus et fera de beaux cadeaux à ses enfants de ma part", a expliqué l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3.

Sephora n'a pas manqué de partager sa victoire dans Les Reines du shopping, et de revenir sur son geste inattendu, sur Instagram : "J'ai vécu une expérience juste magnifique et j'ai fait une rencontre plus que évidente @cedahana. Merci à toi d'avoir été ma petite étoile de cette aventure et surtout de ne pas avoir été mauvaise car tu es entière. L'aventure continue pour nous ensemble et ma victoire était la tienne. Je te l'ai dédiée parce que tu le méritais amplement. Une belle amitié a commencé à naître entre nous et c'est loin d'être la fin."