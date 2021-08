Selena Gomez moquée dans The Good Fight pour sa transplantation, ses fans outrés

Selena Gomez moquée pour son opération dans The Good Wife

Selena Gomez est atteinte d'un lupus comme elle l'avait confié en 2013. C'est une maladie auto-immune qui attaque les cellules et les tissus. Selena Gomez avait dû subir une opération en urgence en 2017, à savoir une transplantation d'un rein, donné par son amie Francia Raisa. La chanteuse parle ouvertement de sa maladie, le lupus, pour faire de la prévention, et avait même fait un discours émouvant aux Billboard suite à sa greffe de rein. Si elle n'avait pas été transplantée d'un rein, elle aurait pu mourir. Et pourtant, c'est sur ce sujet très sérieux que la série The Good Fight sur Paramount+, a décidé de faire une blague.

Dans l'épisode 4 saison 5 de The Good Fight, le spin-off de la série The Good Wife, Del (Wayne Brady) et Liz (Audra McDonald) lancent une conversation sur l'humour et la cancel culture. Et quand la discussion se fait entre Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) et Jim (Ifádansi Rashad), Jay dit qu'il faut désormais "une autorisation pour raconter une blague". Jay se demande quels sont les sujets interdits à aborder. "Hum, nécrophilie ?" propose Jim, "Non, ça pourrait être drôle" répond Marissa. "Autisme" déclare Jay, avant que Jim n'ajoute : "La greffe de rein de Selena Gomez".

Ses fans sont en colère et mettent #RespectSelenaGomez en TT sur Twitter

En voyant la scène en question de The Good Fight, de nombreux fans de Selena Gomez étaient vénères contre la série. Sur Twitter, ils ont même réussi à mettre le hashtag "#RespectSelenaGomez", soit "respectez Selena Gomez" en français, en TT. Ils demandent aux séries et en particulier aux scénaristes d'arrêter de rire d'un sujet aussi sérieux et délicat que le lupus, qui a failli coûter la vie à la star de la chanson. Ils ont aussi précisé que la transplantation / greffe de rein n'était pas non plus des idées qui devraient être utilisées pour faire des blagues.